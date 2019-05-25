Семьсот спортсменов приехали в Волгоград бороться за Кубок Исинбаевой

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-25T09:04:18+03:00

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В Волгоград съехались сильнейшие легкоатлеты со всей страны. Сегодня, 24 мая, здесь торжественно открылись Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. В этом году турнир проводится в пятый раз. И участников с каждым годом все больше, сегодня здесь 700 юных спортсменов из 17 регионов страны. Всем им 14-15 лет, у них уже много побед за плечами, но еще больше - впереди.

- В течение двух дней — 25 и 26 мая — они будут соревноваться в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 метров, беге с барьерами на 110 и 300 метров, толкании ядра, прыжках в длину, в высоту, с шестом, а также тройном прыжке. Почетным гостем соревнований стал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации области.

Добавим, начиная с 2015 года соревнования проводятся Благотворительным фондом Елены Исинбаевой по программе «Наша поддержка — их победа!» в целях популяризации легкой атлетики и прыжков с шестом среди детей, повышения спортивного мастерства юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU