Под Волгоградом танкисты поиграли в биатлон

24 Май 23:16 2019-05-24T23:21:00+03:00

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На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в эти дни проходит самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон» – «Эстафета».

- На каждом маршруте череда препятствий: брод длиной в 30 метров, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и другие. Есть также участки для скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пункты управления судейской комиссии. Танкисты должны поразить артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2,2 метров, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Под Волгоградом танкисты игралют в биатлон.

Причем состязания проводятся по аналогии с лыжной гонкой по биатлону и предусматривают три заезда. В случае промахов при стрельбе на огневом рубеже назначается дополнительный штрафной круг 500 метров. При этом экипаж находится в боевом положении, а мишени поднимаются на разных направлениях и дальностях.

СПРАВКА

Во всеармейских состязаниях «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» принимают участие 21 экипаж танков Т-72Б3 и 6 взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Московском высшем общевойсковом командном училище, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Победители всеармейского этапа представят команду Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе «Танкового биатлона» в Алабино Московской области.

Состязания на полигоне Прудбой продлятся до 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU