В Волгограде возле храма на Дар-горе сделают парк

СЕГОДНЯ 22:35 2019-05-24T22:35:17+03:00

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Отличная новость для жителей небольшого микрорайона Дар-гора в Волгограде. Наконец-то здесь появится благоустроенный прекрасный парк. Его разобьют на территории храма Похвала Пресвятой Богородицы. Строительные работы уже начались. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в Волгоградской епархии.

У волгоградцев, которые живут на Дар-горе, действительно, нет ни одной зоны отдыха, где можно погулять с детьми, и просто места семейного отдыха. Исправить это решили в Волгоградской епархии.

- Это проект и прихода, и социального отдела, который я возглавляю. Рядом детская поликлиника, мама с колясками негде даже погулять. Храм должен быть центром притяжения людей. Сегодня они с детьми в парк зайдут, завтра в храме постоят, а постом и таинства примут. Это будет именно семейная площадка. Мы хотим, поставить не только малые архитектурные формы для детей, но и создать красивое место для молодых пар, приходящих на венчание. Будет мостик для фотосессий и многое другое. И в местном ЗАГСе тоже скажем, что у нас есть красивое место для молодожёнов. Наша основная задача, чтобы через парк люди пришли к Богу, - рассказывает говорит настоятель храма Похвала Пресвятой Богородицы иерей Евгений Катаев.

В этом году надеются завершить все земляные работы. На площадке высадят деревья, декоративные кустарники и цветы, поставят скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU