В фонтан «Искусство» в Волгограде установят 14 насосов и 98 подводных светильников

СЕГОДНЯ 21:54 2019-05-24T21:54:53+03:00

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В фонтане «Искусство» на Набережной Волгограда сегодня устанавливают новые насосы. Всего их будет 14: 13 будут отвечать за струи и 1 за фильтрацию. Здесь уже заменили всю систему электро- и водоснабжения, а после бетонирования и обработки чаши строители начнут укладывать гранит и делать освещение.

- Мы установим 98 подводных монохромных светильников, которые дадут теплый белый свет. Они подсветят все струи, а также центральные фигуры и фрески. Каждый контур рисунка будет функционировать отдельно друг от друга, это касается не только света, но и воды, - рассказал мастер участка Иван Волков.

Вся работа фонтана будет координироваться автоматически. Будет 10 программ, которые создадут разные режимы водного рисунка и подсветки.

- Также установят датчики долива и перелива. Благодаря им при испарении уровень жидкости будет добираться автоматически, а в дождливую погоду лишняя вода уйдет в канализацию, - говорят в мэрии.

После окончания всего комплекса работ струи будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены. Таким образом, сооружение наконец заработает так, как было задумано при его строительстве в 1957 году.

ИСТОЧНИК KP.RU