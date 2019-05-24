В Камышине Фестиваль театров малых городов России открыл Евгений Миронов

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-24T21:43:16+03:00

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Сегодня, 24 мая небольшой городок Камышин волгоградской области превратился в одну большую театральную сцену. Сюда на Фестиваль театров малых городов России съехались 430 представителей театральных коллективов со всех уголков страны. На торжественную церемонию приехали первые лица области и художественный руководитель Государственного Театра Наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

- В Волгоградскую область прибыли 16 творческих коллективов из Свердловской и Самарской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского краев. Они представят на суд жюри и зрителей свои лучшие постановки, - рассказывают в областной думе.

В программе фестиваля – спектакли, поставленные по классическим произведениям российских и зарубежных драматургов, а также по пьесам современных авторов. Кроме того, подготовлена специальная кинопрограмма, в которую вошли лучшие российские фильмы последних лет. Она будет демонстрироваться в течение всех дней форума. Помимо показа спектаклей участников фестиваля ждут разнообразные мастер-классы, тренинги, семинары, лекции, индивидуальные консультации от ведущих специалистов. Мероприятия будут проходить на трех площадках Камышина: в драматическом театре, дворце культуры «Текстильщик», центре культуры и досуга «Дружба».

- Я уверен, наши гости не только продемонстрируют свое мастерство, но и найдут новых друзей, увезут с собой частичку нашего солнца и доброго отношения. Такие мероприятия действительно сближают, — подчеркнул на открытии Андрей Бочаров.

Напомним, Фестиваль проходит в рамках Года театра и направления «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU