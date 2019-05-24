К матчу Ротор-Чертаново в Волгограде усилят работу трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-24T19:21:33+03:00

Дополнительные вагоны выйдут на маршруты перед игрой и по ее окончании

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В субботу, 25 мая на «Волгоград Арене» состоится последний матч этого сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2018/2019. Волгоградский «Ротор» принимает у себя дома подмосковную команду «Чертаново». Посмотреть эту финальную игру и закрыть сезон собираются тысячи футбольных болельщиков. Чтобы фанаты смогли беспрепятственно добраться к «Волгоград Арене», а потом спокойно разъехаться по домам, в МУМ «Метроэлектротрансе» решили на это время пустить по маршрутам дополнительные вагоны.

В частности, добавят вагоны на линию скоростного трамвая. Кроме того, за час до матча и после него будут организованы дополнительные рейсы троллейбусов по маршрутам : №9 «Площадь Куйбышева - Спартановка», № 10А «Улица Землячки - Площадь Возрождения» и №12 «Детский центр - Спартановка».

- Все вагоны будут отъезжать по окончании игры от остановки «Центральный стадион» по мере загрузки. Интервальность движения на трамвайном и троллейбусных маршрутах составит порядка 3-4 минут, - сообщают в администрации Волгограда.

Напоминаем, начало матча - 25 мая в 16.00.

В это же время по Волгограду пустят и дополнительные городские электрички.

ИСТОЧНИК KP.RU