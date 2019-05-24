В Астрахани спустили на воду первый российский пятизвездочный лайнер

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-24T19:02:58+03:00

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«Петр Великий» - первый круизный лайнер полностью российского производства. Сегодня, 24 мая, его спустили на воду в Астрахани.

Построен этот пятизвездочный лайнер на астраханском судостроительном заводе «Лотос». Старт строительству был дан сразу после заседания Госсовета по вопросам развития внутренних водных путей, которое Владимир Путин провел в Волгограде в августе 2016-го.

Сегодня судно спустили на воду, но впереди еще много работы по обстройке, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. А уже в следующем году планируются проведение швартовных и ходовых испытаний.

- Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию, – цитирует Объединенная судостроительная корпорация гендиректора судостроительного завода «Лотос».

Этот лайнер будет способен принять на борту 310 человек. Все они смогут разместиться в 155 комфортабельных каютах различных классов. Все каюты оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, шкафами, сейфом, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, феном, электрическими розетками на 220В и 110В, беспроводным Интернетом (Wi-Fi), судовой радиотрансляцией, внутренней и внешней телефонной связью.

ТТХ «Петра Великого»

Судно нового концепта PV300VD имеет характеристики:

длина габаритная - 141 метр;

ширина габаритная - 16,82 метра;

высота борта - 5,50 метра;

осадка наибольшая - 3,20 метра;

экипаж и обслуживающий персонал - 90 человек;

автономность по топливу - 15 суток;

по прочим видам запасов - 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU