В Астрахани спустили на воду первый российский пятизвездочный лайнер
«Петр Великий» - первый круизный лайнер полностью российского производства. Сегодня, 24 мая, его спустили на воду в Астрахани.
Построен этот пятизвездочный лайнер на астраханском судостроительном заводе «Лотос». Старт строительству был дан сразу после заседания Госсовета по вопросам развития внутренних водных путей, которое Владимир Путин провел в Волгограде в августе 2016-го.
Сегодня судно спустили на воду, но впереди еще много работы по обстройке, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. А уже в следующем году планируются проведение швартовных и ходовых испытаний.
- Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию, – цитирует Объединенная судостроительная корпорация гендиректора судостроительного завода «Лотос».
Этот лайнер будет способен принять на борту 310 человек. Все они смогут разместиться в 155 комфортабельных каютах различных классов. Все каюты оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, шкафами, сейфом, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, феном, электрическими розетками на 220В и 110В, беспроводным Интернетом (Wi-Fi), судовой радиотрансляцией, внутренней и внешней телефонной связью.
ТТХ «Петра Великого»
Судно нового концепта PV300VD имеет характеристики:
длина габаритная - 141 метр;
ширина габаритная - 16,82 метра;
высота борта - 5,50 метра;
осадка наибольшая - 3,20 метра;
экипаж и обслуживающий персонал - 90 человек;
автономность по топливу - 15 суток;
по прочим видам запасов - 10 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU