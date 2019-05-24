2019-05-24T18:25:57+03:00
Общество

Мэрии Волгограда суд дал полгода на прочистку ливневок

Чиновники должны провести инвентаризацию сетей и определить, кто будет их обслуживать
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С каждым дождем Волгоград утопает, а все потому что ливневки бесхозные и не чистятся.С каждым дождем Волгоград утопает, а все потому что ливневки бесхозные и не чистятся.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Каждый ливень превращает Волгоград в огромную лужу. Иногда вода топит все на своем пути - тротуары, клумбы, останавливает транспорт… А все потому, что ливневки в городе как бы есть, но они абсолютно не справляются со своей задачей. Потому что половина - забиты и заброшены. Что подтвердила и прокуратура Волгограда.

- Имеющиеся сети водоотведения (коллекторы большого диаметра, внутриквартальная ливневая канализация, водопропускные трубы, дренажи) обслуживаются ненадлежащим образом. Существующая система водоотвода не способна обеспечить своевременный отвод ливневых вод, - констатируют в ведомстве.

Более того, чиновники даже не знают где и в каком состоянии эти сети. Не дождавшись реакции, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Волгограда произвести инвентаризацию объектов ливневой канализации и определить эксплуатирующую организацию для их надлежащего содержания. На все это мэрии дали полгода.

Центральный суд Волгограда все требования прокуратуры удовлетворил.

- Администрации Волгограда подала апелляцию, но Волгоградский областной суд отклонил ее жалобу, - уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.

Ход исполнения решения суда взят прокуратурой Волгограда на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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