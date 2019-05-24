2019-05-24T17:47:48+03:00
Происшествия

В Волгограде мотоцикл протаранил три машины на 2-й Продольной

Авария произошла на пересечении с улицей Ростовской
Екатерина МАЛИНИНА
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Медики увезли байкера на "скорой" в больницу.Медики увезли байкера на "скорой" в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Байкеры открыли сезон после зимы пару месяцев назад. И за это время произошло несколько десятков аварий с участием мотоциклистов. Несколько из них серьезные. Еще одно ДТП с пострадавшим случилось ближе к шести часам вечера на пересечении улицы Ростовской и 2-1 Продольной 24 апреля. Байкер на скоростном мотоцикле ехал со стороны Советского района. На перекрестке он сначала врезался в грузовую ГАЗель, выезжающую с Ростовской. Затем вылетел на встречку, где протаранил еще две машины: грузовик «Хендай» и легковушку «Фольцваген». В машинах никто не пострадал, а вот мотоциклисту сильно досталось.

Но волгоградцу повезло. Как рассказывают очевидцы, недалеко проезжала «скорая». Медики быстро оказали мужчине первую помощь и увезли в больницу.

Кто виноват в аварии, пока неизвестно. Возможно, поспешил водитель, выезжающий со второстепенной Ростовской. Но всеми обстоятельствами ДТП занимаются инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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