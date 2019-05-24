В Астрахани 18-летних экстремистов, готовивших националистов-боевиков, арестовали на 2 месяца

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-24T17:11:09+03:00

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В Астраханской области 23 мая задержали троих молодых людей, одному из которых нет и 18. Юношам предъявили обвинение в «организации экстремистского сообщества, и вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества». 24 мая Кировский районный суд арестовал всех трех на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

К моменту, когда две астраханцев и краснодарец попали в поле зрения силовиков, они уже была достаточно сплоченной и сформировавшейся группировкой с четким распределением обязанностей. Хотя по виду – почти обычные мальчишки.

Родители нарадоваться не могли на сынков: неглупые, увлекаются химией, историей, не пьют, предпочитают комуфляжную форму заниженным штанам и непонятным майкам. Занавески в стиле хаки – это же не повод допрашивать ребенка. Мамы и папы не подозревали, что их мальчики, пока родители на работе, делают дома взрывчатку и мечтают о чистой расе. Только один из арестованных из бедной семьи, остальные хорошие дети из благополучных семей.

Когда в головы юношей засели фашистские идеи, следователям СК и ФСБ еще предстоит выяснить. Молодые люди увлеклись националистической идеологией. Сначала образовывались сами, черпая информацию из интернета, но вскоре вовлекли в нее и других ребят: через соцсети, через общих знакомых. Сторонников нашлось достаточно много. Многим импонировало быть избранными, многим хотелось просто поиграть в войнушку. Они устроили настоящий боевой лагерь для подготовки будущих солдат, которые смогут «защитить чистую кровь».

В Астрахани разоблачили экстремистскую группировку.

Занятия проводили на заброшенных территориях: площадкой становились разрушенные дома, заводы. Каждый член обязан был владеть холодным оружием. Проводились учения и по тактике ведения боя. Использовались макеты стрелкового оружия. Общались между собой шифрами. И не только ради тренировки, но и для того, чтобы их никто не вычислил. Парни были достаточно взрослыми, чтобы понимать, что это все незаконно, это чистой воды фашизм. Кстати, среди вещей при обысках нашли много символики 3-го рейха.

- Обыски прошли в 13 местах. Нашли 6 емкостей различного объема, наполненных смесью, отнесенной специалистами-взрывотехниками к аммиачно-селитренным взрывчатым веществам, самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и СВУ (алюминиевая пудра, аммиачная селитра и другие компоненты, проводится экспертиза), макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика, - сообщили «КП-Волгоград» В ФСБ России.

Кстати, скорее всего, экстремисты попались как раз когда «собирали» компоненты для взрывчатых веществ. Любая подобная покупка вызывает интерес у силовиков.

Будут ли еще аресты неизвестно. Сейчас расследование в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU