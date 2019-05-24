Дни майских выгод в «А.С.-Авто»
Спешите купить новый KIA с максимальной выгодой до 300 000 рублей
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А.С-Авто объявляет майский SALE с выгодой до 300 000 рублей! Только мае в дилерском центре в А.С.-Авто действуют супер выгоды на автомобили KIA Sportage и Stinger 2018 года.
Спешите купить новый KIA с максимальной выгодой до 300 000 рублей.
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Только до 31 мая новые автомобили KIA на Ваших условиях, торгуемся до последнего!
Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.
Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.
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ИСТОЧНИК KP.RU