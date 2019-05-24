2019-05-24T14:17:27+03:00
Политика

Волгоградский алюминиевый завод поддержал выдвижение Бочарова на второй срок

Рабочий совет ВгАЗа поддержал инициативу жителей региона о выдвижении Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы Волгоградской области
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Рабочий совет ВгАЗ.Рабочий совет ВгАЗ.
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На очередном заседании рабочего cовета Волгоградского алюминиевого завода под руководством Олега Кириченко наряду с текущими вопросами и планами развития предприятия обсуждался вопрос о поддержке инициативы общественных организаций, бизнес-сообществ и активных граждан по выдвижению кандидатуры Андрея Бочарова на пост губернатора региона.

- Сегодня мы выступаем в поддержку нынешнего губернатора Волгоградской области, потому что видим реальные изменения, которые произошли за последние пять лет, - говорит ветеран ВгАЗа, заслуженный металлург РФ Николай Жоров. - Развивается не только наше предприятие, развивается город и регион. Появляются новые объекты инфраструктуры, дороги, парки. Приводятся в порядок дворы, поликлиники, школы и детские сады. Андрей Иванович - человек слова и дела. А значит, при его руководстве область будет процветать.

Результатом заседания стал подписанный участниками протокол, который будет передан инициативной группе поддержки кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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