2019-05-24T13:49:29+03:00
Происшествия

В Волгограде бизнесмен скрыл налогов на 19 миллионов рублей

На счета компании наложили арест
Екатерина МАЛИНИНА
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Бизнесмену грозит реальный срок.Бизнесмену грозит реальный срок.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области продолжают наполнять бюджет за счет налогов. ФНС проводит камеральные выездные проверки. Изучает документы и декларации за предыдущие годы. И это дает свои результаты. Под суд идет бизнесмен, фирма которого обрабатывала поля ядохимикатами, в том числе и с «кукурузников». В отчетах с 2015 по 2017 директор указал, что его компания активно нанимала субподрядчика. Но на деле оказалось, что он подставной. Фиктивным оказался и договор на поставку деталей к технике. А предприятие работало за наличку с индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, бизнесмен «сэкономил» 19 миллионов рублей на налогах. Свою вину предприниматель признал. На его фирму наложили арест на сумму 17 миллионов рублей. Дело вели следователи МВД. Сейчас уголовное дело направили в суд, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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