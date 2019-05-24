2019-05-24T12:27:13+03:00
Общество

В Волгограде пройдет оперный фестиваль для настоящих меломанов

Волгоградцы увидят Кармен в исполнении Марины Домашенко
Екатерина МАЛИНИНА
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Для настоящих меломанов это большое событие. В Волгограде с 31 мая по 21 пройдет фестиваль «Оперный Альянс», который стал для города уже традиционным. Каждый год в наш город приезжают солисты оперных театров. В постановках и концертах участвуют как волгоградские артисты, таки приезжие исполнители.

Откроется он оперой «Кармен», в окторой главную партию исполнит Марина Домашенко, которой принадлежит звание «Оперная дива». Солист Мариинского театра Дмитрий Демидчик споет Хозе, а Дмитрий Кондратков из Московского музыкального театра имени Станиславского и Немровича-Данченкостанет на этот вечер Эскамильо.

4 июня планируется большой концерт "Все поколения музыка связала";

6 июня пройдут «Пушкинские чтения» с романсами и стихами;

7 июня поставят оперу «Дон Жуан» Моцарта;

8 июня можно увидеть оперу Чиполлино Карена Хачатуряна и "Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева;

20 и 21 июня обещают представление «Кармина Бурана». Это кантата Карла Орфа сочетание оперы, балета и хорового пения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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