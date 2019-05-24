В Волгоградской области коллекционер украл награды участника войны
Участников войны с каждым годом становится все меньше. Поэтому любая память о них так важна. Особенно награды. Но медали становятся желанной добычей для корыстных людей и для коллекционеров. Волгоградская полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-лоетнего жителям Михайловки. Мужчина – коллекционер. В квартиру к 76-летней женщине он попал, когда покупал у нее старые вещи ее родственников. Видимо, именно тогда он и заметил награды ее отца – участника Великой Отечественной войны.
Трижды он приходил в гости и после этого женщина не нашла отцовских реликвий. О пропаже она сообщила в полицию. Следователи выяснили, что их забрал покупатель. Но украл не для продажи, а в личную коллекцию. Мол, у него они сохраняться намного лучше.
Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 – кража. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU