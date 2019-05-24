2019-05-24T11:39:03+03:00
Происшествия

В Волгоградской области коллекционер украл награды участника войны

Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Награды вернули владелице.Награды вернули владелице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Участников войны с каждым годом становится все меньше. Поэтому любая память о них так важна. Особенно награды. Но медали становятся желанной добычей для корыстных людей и для коллекционеров. Волгоградская полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-лоетнего жителям Михайловки. Мужчина – коллекционер. В квартиру к 76-летней женщине он попал, когда покупал у нее старые вещи ее родственников. Видимо, именно тогда он и заметил награды ее отца – участника Великой Отечественной войны.

Трижды он приходил в гости и после этого женщина не нашла отцовских реликвий. О пропаже она сообщила в полицию. Следователи выяснили, что их забрал покупатель. Но украл не для продажи, а в личную коллекцию. Мол, у него они сохраняться намного лучше.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 – кража. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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