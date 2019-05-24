2019-05-24T12:34:31+03:00
Общество

26 мая волгоградцы смогут поехать на велопарад на электричке

Большой весенний велопарад пройдет в Волгограде 26 мая 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Поехали!Поехали!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоград готовится к большому весеннему велопараду. Сотни велосипедистов проедут по главной улице города из двух разных точек и встретятся на площади Павших Борцов. Сбор - в 12 часов 26 мая 2019 года на площади у Царицынской оперы на Красном и у ДК Советского района. Старт в 13.00. А тем, кому придется издалека добираться до места сбора и обратно, сделали подарок. Как рассказали «КП-Волгоград» в АО «Волгоградтранспригород», участники велопарада смогут бесплатно провезти своего «коня» во всех электричках, курсирующих в регионе.

Учтите, проспект Ленина, улицы Электролесовскую и Рабоче-Крестьянскую и другие на время прохождения колонны велопарада перекроют для автомобилей. Синоптики в субботу обещают дождь и грозу, хотя и кратковременные. Так что на всякий случай захватите дождевики.

- Скорость колонны велопарада не будет превышать 15 километров в час, - говорят организаторы. Так что стать участником может любой велосипедист от 14 лет и старше. А на финише устроят конкурсы и концерт группы «Глобальное потепление».

ИСТОЧНИК KP.RU

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