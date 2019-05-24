С 1 июня дачные автобусы Волжского пойдут по летнему расписанию

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-24T11:04:32+03:00

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Волжская автоколонна 1732 с 1 июня 2019 года переводит на летнее расписание дачные автобусы. Чаще возить садоводов и огородников Волжского на их участки будут шесть маршрутов. Обновят график движения автобусы №3 «Парк - остров Зеленый», №4 «Парк - СНТ «Цветущий сад», №15 «Парк - дачи ДОК», №41 «37 микрорайон - СНТ «Взморье», №42 «37 микрорайон - СНТ «Цветущий сад» и №51 «37 микрорайон - СНТ « Исток». Во время дачного сезона все льготники независимо от дохода смогут воспользоваться социальными проездными. Для удобства волжан до 31 мая их можно будет купить прямо на автобусных остановках.

Как сообщили «КП-Волгоград» администрации Волжского, социальный проездной можно будет приобрести ежедневно с 9 до 12 часов на остановках «Медицинский колледж», «Парк» и «Рынок 10/16», а также на проходной автоколонны 1732 с 8.00 до 16.00. В МФЦ и на почте купить проездной можно будет с 25 мая до 5 июня.

Расписание автобусов дачных городских маршрутов Волжского на 2019 год:

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ИСТОЧНИК KP.RU