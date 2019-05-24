Делать дороги в 17 дворах Волгограда будут три компании

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-24T09:47:40+03:00

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В 2019 году в Волгограде по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют и благоустроят 17 дворов, которые объединяют 54 дома в разных районах города. Уже подвели итоги аукционов по отбору подрядчиков, которые будут восстанавливать проезды и тротуары. Займутся этим три компании. Больше всего дорог во дворах будет делать МБУ «Северное». В целом дорожникам предстоит заменить более 45 тысяч квадратных метров асфальта на проездах и пешеходных дорожках. В некоторых дворах по желанию жителей построят новые тротуары. Также в планах по благоустройству установка детских площадок, лавочек и урн, ограждений. Появятся во дворах и 190 светодиодных фонарей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, муниципальное предприятие обновит асфальт в 13 дворах Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. У него достаточно спецтехники, к тому же есть своя установка по производству асфальтобетона. Так что МБУ «Северное» может выполнять полный цикл дорожных работ.

В Красноармейском районе асфальтировать дороги во дворе на улице Пролетарской, 25 и 29, будет ООО «ЗМП». А во дворах на Тракторном будет работать ООО «Астрол-ДСК». Все эти компании работают уже не первый год. Гарантия на все работы - четыре года, в течение которых подрядчики будут устранять брак за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU