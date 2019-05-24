В Астрахани маршрутчик под кайфом возил пассажиров

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-24T09:28:58+03:00

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В Волгограде общественный транспорт стараются сделать безопасным. Автобусов стало больше, маршруток меньше, контроль жестче. В соседней Астрахани основным способом передвижения по городу до сих являются маршрутки. Сотрудники УМВД по Астраханской области выходят к ним с проверками и порой результат - шокируют. 23 мая сотрудники ДПС остановили маршрутку №38. Салон был полным – многие возвращались с работы домой. При проверке документов водитель начал нервничать, а вскоре стал вести себя не адекватно: хихикал, ругался. Речь была невнятно. Полицейские предложили ему пройти на освидетельствование или экспресс-анализ на наркотики. но тот написал отказную. Правда, в самой записке сделал слишком много для адекватного человека ошибок.

45-летнего жителя Харабалинского района отстранили от управления общественным транспортом. Пассажиров попросили пересесть на другой транспорт, а на мужчину составили протокол. Ему грозит лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Маршрутку отправили на сепцстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU