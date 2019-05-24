В Волгограде школьник на велосипеде врезался в стоящую машину

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-24T09:17:42+03:00

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Почти едеждневно в сводки ГИБДД попадают велосипедисты. 24 мая с травмами в больницу оказался 13-летний школьник.

Мальчик 23 мая в 17-30 гонял на велосипеде по Советскому району. Когда он ехал по улице Грибанова, то увидел остановившийся автомобиль. Водитель заметил ребенка еще издалека и на всякий случай нажал на тормоз. Но школьник не торопился объезжать ВАЗ 2112. Несмотря на то, что 28-летний волгоградец несколько раз просигналил велосипедисту, тот не изменил маршрут. Подросток врезался в машину и получил травмы. Водитель вызвал «скорую» и мальчишку отвезли в больницу.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, почему пострадавший не смог объехать авто, исправен ли его велосипед и знает ли ребенок про правила дорожного движения.

Еще одна авария с участием ВАЗа произошла в Камышинском районе. Там за руль ВАЗ 21103 водитель сель изрядно приняв перед этим на грудь. Пьяный волгоградец не справился с управлением: он съехал на обочину, а затем скатился в кювет, где врезался в дерево. У молодого человека серьезные травмы, ему предстоит лечение в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU