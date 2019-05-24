2019-05-24T09:17:42+03:00
Происшествия

В Волгограде школьник на велосипеде врезался в стоящую машину

Мальчик попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пьяный водитель не справился с управлением.Пьяный водитель не справился с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Почти едеждневно в сводки ГИБДД попадают велосипедисты. 24 мая с травмами в больницу оказался 13-летний школьник.

Мальчик 23 мая в 17-30 гонял на велосипеде по Советскому району. Когда он ехал по улице Грибанова, то увидел остановившийся автомобиль. Водитель заметил ребенка еще издалека и на всякий случай нажал на тормоз. Но школьник не торопился объезжать ВАЗ 2112. Несмотря на то, что 28-летний волгоградец несколько раз просигналил велосипедисту, тот не изменил маршрут. Подросток врезался в машину и получил травмы. Водитель вызвал «скорую» и мальчишку отвезли в больницу.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, почему пострадавший не смог объехать авто, исправен ли его велосипед и знает ли ребенок про правила дорожного движения.

Еще одна авария с участием ВАЗа произошла в Камышинском районе. Там за руль ВАЗ 21103 водитель сель изрядно приняв перед этим на грудь. Пьяный волгоградец не справился с управлением: он съехал на обочину, а затем скатился в кювет, где врезался в дерево. У молодого человека серьезные травмы, ему предстоит лечение в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде пройдет оперный фестиваль для настоящих меломанов
В Волгоградской области коллекционер украл награды участника войны
26 мая волгоградцы смогут поехать на велопарад на электричке
Маловодье на Волге: вода ушла, а караси остались
С 1 июня дачные автобусы Волжского пойдут по летнему расписанию
Делать дороги в 17 дворах Волгограда будут три компании
В Астрахани маршрутчик под кайфом возил пассажиров
Для волгоградцев откроют 35 пляжей
В Волгограде сотрудник ФСИН попал в тюрьму за крупные взятки
Для болельщиков 25 мая пустят «городскую электричку» до «Волгоград Арены»
В Волгограде наградили капитана и моториста теплохода за спасение подростка со льдины
Сожитель астраханки зарезал мужа своей падчерицы
На ферме под Волгоградом рухнула крыша: разбился молодой рабочий
Три дня на Набережной со спортом и танцами: волгоградцев зовут фестивалить
ФСБ: задержанные в Астрахани радикалы готовили атаки с самодельной взрывчаткой
С начала года на волгоградских дорогах один ребенок погиб, 115 детей получили травмы