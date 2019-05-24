2019-05-24T08:54:16+03:00
Общество

Для волгоградцев откроют 35 пляжей

А за порядком у воды будут следить 570 человек
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
За безопасностью на воде будут следить 570 человек по всей области.За безопасностью на воде будут следить 570 человек по всей области.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В Волгограде в этом году наконец-то откроют пляжи. В прошлом году из-за большой воды места для купания были закрыты. В этом ситуация совсем другая. Сбросы были небольшими и недолгими, поэтому у специальных служб есть возможность подготовить берег и дно к заплывам, да и состав воды будет получше: без опасных инфекций.

Администрация Волгоградской области озвучила данные по пляжам. Их в регионе откроется 35: в Волгограде, в Волжском, Камышине, Пятиморске, Калаче-на-Дону, и в других районах. Правда, 13 из них будут находится в детских лагерях и доступны только для детворы. А на остальных сможет загорать и купаться любой желающий. Всего за порядком на воде будут следить 570 человек, в распоряжении которых будет 142 единицы техники.

Чтобы избежать несчастных случаев на волгоградских водоемах спасатели проводят специальные занятия с детьми. Им рассказывают о безопасном отдыхе и что делать, если, например, человек тонет или у вас свело судорогой ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде пройдет оперный фестиваль для настоящих меломанов
В Волгоградской области коллекционер украл награды участника войны
26 мая волгоградцы смогут поехать на велопарад на электричке
Маловодье на Волге: вода ушла, а караси остались
С 1 июня дачные автобусы Волжского пойдут по летнему расписанию
Делать дороги в 17 дворах Волгограда будут три компании
В Астрахани маршрутчик под кайфом возил пассажиров
В Волгограде школьник на велосипеде врезался в стоящую машину
В Волгограде сотрудник ФСИН попал в тюрьму за крупные взятки
Для болельщиков 25 мая пустят «городскую электричку» до «Волгоград Арены»
В Волгограде наградили капитана и моториста теплохода за спасение подростка со льдины
Сожитель астраханки зарезал мужа своей падчерицы
На ферме под Волгоградом рухнула крыша: разбился молодой рабочий
Три дня на Набережной со спортом и танцами: волгоградцев зовут фестивалить
ФСБ: задержанные в Астрахани радикалы готовили атаки с самодельной взрывчаткой
С начала года на волгоградских дорогах один ребенок погиб, 115 детей получили травмы