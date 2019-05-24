Для волгоградцев откроют 35 пляжей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-24T08:54:16+03:00

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В Волгограде в этом году наконец-то откроют пляжи. В прошлом году из-за большой воды места для купания были закрыты. В этом ситуация совсем другая. Сбросы были небольшими и недолгими, поэтому у специальных служб есть возможность подготовить берег и дно к заплывам, да и состав воды будет получше: без опасных инфекций.

Администрация Волгоградской области озвучила данные по пляжам. Их в регионе откроется 35: в Волгограде, в Волжском, Камышине, Пятиморске, Калаче-на-Дону, и в других районах. Правда, 13 из них будут находится в детских лагерях и доступны только для детворы. А на остальных сможет загорать и купаться любой желающий. Всего за порядком на воде будут следить 570 человек, в распоряжении которых будет 142 единицы техники.

Чтобы избежать несчастных случаев на волгоградских водоемах спасатели проводят специальные занятия с детьми. Им рассказывают о безопасном отдыхе и что делать, если, например, человек тонет или у вас свело судорогой ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU