В Волгограде сотрудник ФСИН попал в тюрьму за крупные взятки

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-23T17:53:59+03:00

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Ворошиловский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор Андрею Кочубееву, бывшему первому заместителю директора ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН. За взятки и служебный подлог ему дали восемь лет колонии строгого режима.

- Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тысяч рублей за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших договоров, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

А когда строили один из изоляторов, он подписал акт приемки выполненных работ, хотя фактически здание не было построено. Вину свою Кочубеев отрицал до последнего, пытался обжаловать приговор, но судья вынес суровый вердикт. Помимо срока он выплатит в казну государства почти два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU