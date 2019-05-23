2019-05-23T16:55:53+03:00
Общество

Для болельщиков 25 мая пустят «городскую электричку» до «Волгоград Арены»

А электропоезд Аэропорт – Шпалопропитка сделает несколько дополнительных остановок
Юлия Данильченко
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25 мая на стадионе «Волгоград Арена» состоится игра 38-го тура Олимп-Первенства России по футболу между ФК «Ротор» и ФК «Чертаново». Специально для болельщиков и гостей пустят «городскую электричку» прямо до стадиона «Волгоград Арена». Дополнительный поезд № 6328 Шпалопропитка – Краснооктябрьская отправится со станции Шпалопропитка в 14:23. На Мамаев Курган прибудет в 15:23, а на конечную остановку Краснооктябрьская в 15:29.

- Кроме того, электропоезд № 6730/6729 будет делать дополнительный остановки на Мамаевом Кургане и Заводе имени Ермана: № 6730/6729 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление от Аэропорт в 18:27. Отправление от Мамаева Курган в 18:52, прибытие на Завод имени Ермана в 19:27, прибытие на конечную Шпалопропитка в 19:56, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе РЖД.

Любые уточняющие вопросы можно задать специалистам информационного центра по телефону 800-775-00-00 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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