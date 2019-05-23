2019-05-23T15:15:46+03:00
Происшествия

Сожитель астраханки зарезал мужа своей падчерицы

52-летнего мужчину будут судить за убийство
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По статистике основная часть убийств, грабежей и прочих преступления происходит по пьяни. Вот, очередная кровавая драма развернулась в Астраханской области по вине «зеленого змия». В селе Бирюковка Приволжского района 52-летний мужчина зарезал 33-летнего собутыльника. Причем не просто малознакомого алкоголика, а убитый им молодой человек был гражданским мужем его падчерицы.

29 марта 2019 года в доме за столом собрались две парочки - убийца со своей сожительницей, и ее дочь с гражданским мужем. Как водится, пили, пока между мужиками не вспыхнула ссора. В порыве гнева старший мужчина схватил нож и нанес не менее двух ударов в область груди и шеи оппонента.

- От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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