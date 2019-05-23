2019-05-23T14:57:31+03:00
Происшествия

На ферме под Волгоградом рухнула крыша: разбился молодой рабочий

Следователи завели уголовное дело по статье "нарушение техники безопасности"
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Молодой мужчина уже пять дней в реанимации в крайне тяжелом состоянии.Молодой мужчина уже пять дней в реанимации в крайне тяжелом состоянии.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Очередная трагедия из-за привычной русской халатности произошла в Николаевском районе Волгоградской области: разбился молодой парень, работавший бетонщиком. Случилось это 18 апреля на одном из местных сельхозпредприятий.

В тот день рабочие ремонтировали кровлю на одном из зданий акционерного общества. 28-летний бетонщик как раз находился на крыше, когда под ним проломилось перекрытие. Он рухнул вниз с семиметровой высоты вместе с балками. С тяжелейшими травмами парня увезли в больницу.

- Медики диагностировали у молодого мужчины тяжелую сочетанную травму головы, груди, таза, верхних конечностей, закрытую черепно-мозговую травму; перелом свода и основания черепа; а также ушиб и отек головного мозга. Уже пять дней за его жизнь борются врачи, но состояние парня крайне тяжелое, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

А пока медики пытаются спасти волгоградца, следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Уже известно, что, как это часто бывает, работы проводились с грубыми нарушениями техники безопасности. Никакого инструктажа, никакого страховочного оборудования, даже каски на голове рабочего не было.

Следователи уже завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». Выясняют и причины трагедии, а также лиц, по вине которых произошёл несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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