2019-05-23T14:16:14+03:00
Общество

Три дня на Набережной со спортом и танцами: волгоградцев зовут фестивалить

24, 25 и 26 мая гостей праздников ждут турниры, концерты, показательные выступления и море веселья
Наталья ГЛАЗУНОВА
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24 мая на верхней террасе пройдет фестиваль "Спорт во благо". Фото администрации Волгограда.24 мая на верхней террасе пройдет фестиваль "Спорт во благо". Фото администрации Волгограда.
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На два дня верхняя терраса Набережной в Волгограде превратится в спортивную зону. 24 и 25 мая здесь будут играть, танцевать, соревноваться.

В пятницу, 24 мая, откроет череду спортивных мероприятий молодежный фестиваль «Спорт во благо».

- На открытом воздухе для жителей и гостей города фитнес-тренеры проведут открытые тренировки, мастер-классы, зрители увидят выступления танцевальных коллективов. Для самых активных будут работать интерактивные площадки по футболу и флорболу. Среди гостей праздника будут разыграны сертификаты на бесплатное посещение фитнес центров, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Фестиваль будет длиться с 17.00 до 20.00.

А в субботу, 25 мая, с 9.00 до 10.00 на верхней террасе устроят показательные выступления гимнастки и танцовщицы из МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №21».

Здесь же будут работать три интерактивные площадки, где дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах и получить азы сразу по нескольким видам спорта - художественной гимнастике, танцевальному спорту и баскетболу. А еще прямо там родители смогут записать детей в эту споршколу (расположена она на улице Богунской, 3 и работает по нескольким направлениям: тяжелая атлетика, художественная гимнастика, спортивные танцы, баскетбол, дзюдо).

- Завершит вечер субботы и воскресенья 26 мая концертная программа «Встретимся у фонтана» Волгоградского духового оркестра. Под зажигательную музыку можно будет потанцевать с 18.00 до 19.00. Вход на все мероприятия свободный, - зазывают волгоградцев в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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