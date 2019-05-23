ФСБ: задержанные в Астрахани радикалы готовили атаки с самодельной взрывчаткой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-23T13:55:37+03:00

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Сотрудники ФСБ и следователи СК РФ давно охотились за членами молодежного неформального объединения праворадикального толка, которая по их информации готовила экстремистов для совершения атак с применением взрывчатки. В ходе совместной операции на территориях Краснодарского края и Астраханской области задержали троих молодых людей.

Эти радикалы занимались не только вербовкой, но и обучением новых участников группировки. Они проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки. А заодно учили изготавливать самодельные взрывчатки и зажигательные устройства.

- По адресам их проживания, а также преступных связей (13 адресов) проведены обыски. В результате обнаружены и изъяты: 6 емкостей наполненных смесью, отнесенной специалистами-взрывотехниками к аммиачно-селитренным взрывчатым веществам, самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и СВУ (алюминиевая пудра, аммиачная селитра и другие компоненты, проводится экспертиза), макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика, а также флэшки с документальным подтверждением участия указанных лиц в инкриминируемых преступлениях, - сообщает ЦОС ФСБ. - Задержанные дают признательные показания. В их отношении принимается процессуальное решение.

В Астрахани разоблачили экстремистскую группировку.

ИСТОЧНИК KP.RU