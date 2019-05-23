2019-05-23T12:01:23+03:00
Происшествия

С начала года на волгоградских дорогах один ребенок погиб, 115 детей получили травмы

В регионе уже зафиксировано 105 ДТП с участием несовершеннолетних
Наталья ГЛАЗУНОВА
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А с наступлением тепла число аварий с детьми увеличились за счет юных велосипедистов и мотоциклистов. Водители, будьте предельно внимательными!А с наступлением тепла число аварий с детьми увеличились за счет юных велосипедистов и мотоциклистов. Водители, будьте предельно внимательными!
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Печально, но факт: в 2019-м увеличилось число аварий с участием детей. С начала года таких уже зафиксировано 105, в которых 1 ребенок погиб, еще 115 - получили травмы.

- В большинстве случаев (55% от общей численности) дети в этих авариях были пассажирами. Чаще всего водители не соблюдают дистанцию и очередность проезда на перекрестках. В 32% ДТП с участием несовершеннолетних – дети являлись пешеходами. Причем под колесами ребята оказывались чаще не по своей вине: в 75% таких ДТП виновны водители. Они не пропускают пешеходов, нарушают скоростной режим, а кое-кто даже на красный сигнал светофора не останавливается, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А с наступлением тепла и открытием мото- и велосезона к этой аварийной статистике добавились еще и малолетние «гонщики». За последний месяц уже зарегистрировано14 таких ДТП, в результате которых 1 ребенок погиб и 13 ранены. В 13-ти случаях пол колесами оказались дети на велосипедах, и 1 ДТП с участием юного мотоциклиста.

- Более 70% данных происшествий связаны с нарушениями ПДД, допущенными со стороны самих несовершеннолетних, - констатируют в Главке.

Госавтоинспекция Волгоградской области еще раз обращается к водителям: впереди у школьников каникулы, усильте бдительность на дорогах во избежание ДТП. А детворе напоминают, что с 16 лет можно управлять только небольшими мотоциклами с объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров и только при начилии водительского удостоверения соответствующей категории, получить которое можно лишь после окончания обучения в автошколе! Велосипедистам, не достигшим 14-летнего возраста, разрешена езда исключительно в жилых зонах или на специально оборудованных для этого площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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