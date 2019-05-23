Конец «розового озера»: из Банного оврага в Волгограде выкачивают канализацию

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-23T14:59:19+03:00

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Наконец-то зловонное «розовое» озеро в Краснооктябрьском районе Волгограда, которое уже несколько лет травит всю округу, ликвидируют. А у жителей поселка Тир появится централизованная канализация.

Озеро из фекалий стоит у поселка уже много лет. Вся проблема в том, что здесь до сих пор нет канализационных сетей. Кто-то нанимает ассенизаторские машины для откачки бытовых стоков из септиков, но многие просто вывели канализацию в Банный овраг. Сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» неоднократно ставили там заглушки, но их срывают как только уезжает бригада.

- По закону затраты на разработку проекта сети и прокладке линии водоотведения от дома до точки подключения к сетям выполняют собственники. Но, учитывая, что в поселке Тир живут в основном малоимущие, администрация Волгограда включила работы по строительству канализационных сетей и ликвидацию «розового озера» в инвестиционную программу ООО «Концессии водоснабжения» на 2019 год, - поясняет концессионер.

И уточняет, что стоимость работ по корректировке проекта и прокладке сетей составляет более 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU