Полиция ищет водителя, сбившего на юге Волгограда 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-23T10:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной горе-водитель трусливо сбежал, сбив ребенка на дороге. Случилось это вчера, 22 мая, в Кировском районе Волгограда. На часах было примерно 17.30. 12-летняя школьница шла домой, переходила улицу Кирова по пешеходному переходу, когда ее практически на полной скорости сбила машина.

К счастью, ребенок остался жив, с травмами ее госпитализировали. А вот водитель даже не остановился, чтобы помочь пострадавшей. Он сбежал. И теперь полиция разыскивает нарушителя.

В тот же день под колесами оказалась и 18-летняя девушка из города Урюпинск. Но в этом ДТП виновна оказалась сама молодая особа, которая решила перебежать дорогу по улице Советской в неположенном месте. 59-летний водитель «Киа Рио» затормозил, но наезда избежать уже не удалось. Девушка получила незначительные травмы и сама обратилась в больницу за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU