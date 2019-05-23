2019-05-23T09:57:38+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 16-летний подросток возглавил банду воров

За несколько месяцев четверо юношей совершили ряд краж на сумму более 500 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В городе Котельниково с недавних пор участились квартирные кражи. Все, как по одному сценарию: воры находили ключи от дома (которые беспечные хозяева прятали в якобы укромных местах, так называемых «хозяйских тайниках»), забирались внутрь и выносили все ценное - драгоценные изделия, бытовые предметы, деньги. У кого-то забрали несколько тысяч рублей, у кого-то пропадали более значительные суммы - до нескольких сот тысяч. Полицейские несколько месяцев не могли поймать воришек, кражи числились «глухарями», пока банду не поймали с поличным.

Оказалось, что все это дело рук четырех местных юношей, двое из которых - несовершеннолетние. Причем главарем банды был самый младший - 16-летний подросток.

- Этот мальчишка уже был судим. Первую кражу он совершил в 14 лет. В сентябре 2018-го вновь принялся за старое. Причем уговорил друзей присоединиться к своей «деятельности»: он воровал, они помогали сбывать награбленное. Но после отказались, и мальчишка продолжил воровать уже в одиночку, - рассказывает руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. - Следователи завели уголовное дело, со всех участников взяли подписку о невыезде. Но малолетнему рецидивисту даже эта мера пресечения не помешала совершить еще четыре кражи. В итоге его, и еще одного самого активного участника арестовали.

Следователи провели огромную работу: опросы, обыски, очные ставки… Сегодня это многотомное дело с утвержденным обвинителльным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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