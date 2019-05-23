2019-05-23T13:54:01+03:00
Происшествия

В Астраханской области задержали группу экстремистов

У них изъяли взрывчатку и холодное оружие [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В квартире, где собирались экстремисты, нашли компоненты взрывчатки, оружие, патроны и запрещенную литературу. Фото СК РФ.В квартире, где собирались экстремисты, нашли компоненты взрывчатки, оружие, патроны и запрещенную литературу. Фото СК РФ.
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В Астраханской области задержали троих мужчин (два астраханца и один житель Краснодарского края), которые, объединившись, создали у нас экстремистскую группировку. Их целенаправленно готовили и воспитывали в условиях жесткой дисциплины.

В Астрахани разоблачили экстремистскую группировку.

- Они изучали правила владения холодным оружием, проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовали различные шифры при общении. Также подозреваемые создали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений, - сообщают в астраханском СУ СК.

При обыске жилья следователи СУ СК по Астраханской области и сотрудники регионального УФСБ обнаружили нашли взрывчатые вещества, коктейли «Молотова», литературу с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.

Как уточняют в следственном комитете, на данный момент подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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