В Волгограде День соседей будут отмечать неделю

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-23T08:46:52+03:00

С 24 по 31 мая во всех районах города волгоградцев ждут концерты, конкурсы и различные творческие площадки

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Во всем мире 31 мая празднуют День соседей. Волгоградцы стали отмечать этот праздник не так давно, но он так полюбился нашим землякам, что в этом году по такому поводу решили провести не одно, а сразу несколько мероприятий. Праздничные концерты пройдут во всем районах Волгограда, так что отмечать будем широко и весело целую неделю.

Стартуют гуляния в Ворошиловском районе: 24 мая в сквере имени Саши Филиппова. Начало в 17.00. Кроме приятного препровождения гости смогут получить и полезные ответы на вопросы у специалистов ЖКХ.

29 мая зажигать будут соседи из Центрального района. Праздник пройдет в Комсомольском саду. Здесь гостей ждут кулинарные развлечения: кулинарный поединок, мастер-классы, а также конкурс «Папа может». Начало в 17.00.

В этот же день и в то же время - 29 мая - начнется праздник и в Тракторозаводском районе. Здесь откроются сразу две концертные площадки: одна в поселке Водстрой около дома № 12 по улице Мелиораторов, вторая - в новом парке по улице Николая Отрады, 32а. Начало - в 18.00.

Чуть раньше - в 16.00 также 29 мая состоится праздник в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Здесь будет организована танцевальная площадка для жителей и гостей района «С заботой о Вас!».

В Кировском районе День соседей отметят сразу на нескольких площадках: 31 мая с 17.30 возле ДК «Авангард и в 18.00 рядом домом № 30 по улице ген. Шумилова.

В Советском районе праздничные мероприятия пройдут во дворе по адресу улица Шефская, 86. Концерт с участием коллективов художественной самодеятельности начнется в 17.00.

31 мая будет праздник и в парке «Семейный» Дзержинского района. Начало в 17.00.

В Красноармейском районе концерт «А у нас во дворе…» также начнется 31 мая в 17.00 на бульваре Энгельса.

Кроме того, в пятницу 31 мая состоится велопробег «Санаторная миля» вокруг нового жилого комплекса Санаторный. Старт в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU