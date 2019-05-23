2019-05-23T08:46:52+03:00
Общество

В Волгограде День соседей будут отмечать неделю

С 24 по 31 мая во всех районах города волгоградцев ждут концерты, конкурсы и различные творческие площадки
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Соседи, приходите семьями! Будет весело!Соседи, приходите семьями! Будет весело!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Во всем мире 31 мая празднуют День соседей. Волгоградцы стали отмечать этот праздник не так давно, но он так полюбился нашим землякам, что в этом году по такому поводу решили провести не одно, а сразу несколько мероприятий. Праздничные концерты пройдут во всем районах Волгограда, так что отмечать будем широко и весело целую неделю.

Стартуют гуляния в Ворошиловском районе: 24 мая в сквере имени Саши Филиппова. Начало в 17.00. Кроме приятного препровождения гости смогут получить и полезные ответы на вопросы у специалистов ЖКХ.

29 мая зажигать будут соседи из Центрального района. Праздник пройдет в Комсомольском саду. Здесь гостей ждут кулинарные развлечения: кулинарный поединок, мастер-классы, а также конкурс «Папа может». Начало в 17.00.

В этот же день и в то же время - 29 мая - начнется праздник и в Тракторозаводском районе. Здесь откроются сразу две концертные площадки: одна в поселке Водстрой около дома № 12 по улице Мелиораторов, вторая - в новом парке по улице Николая Отрады, 32а. Начало - в 18.00.

Чуть раньше - в 16.00 также 29 мая состоится праздник в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Здесь будет организована танцевальная площадка для жителей и гостей района «С заботой о Вас!».

В Кировском районе День соседей отметят сразу на нескольких площадках: 31 мая с 17.30 возле ДК «Авангард и в 18.00 рядом домом № 30 по улице ген. Шумилова.

В Советском районе праздничные мероприятия пройдут во дворе по адресу улица Шефская, 86. Концерт с участием коллективов художественной самодеятельности начнется в 17.00.

31 мая будет праздник и в парке «Семейный» Дзержинского района. Начало в 17.00.

В Красноармейском районе концерт «А у нас во дворе…» также начнется 31 мая в 17.00 на бульваре Энгельса.

Кроме того, в пятницу 31 мая состоится велопробег «Санаторная миля» вокруг нового жилого комплекса Санаторный. Старт в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сожитель астраханки зарезал мужа своей падчерицы
На ферме под Волгоградом рухнула крыша: разбился молодой рабочий
Три дня на Набережной со спортом и танцами: волгоградцев зовут фестивалить
ФСБ: задержанные в Астрахани радикалы готовили атаки с самодельной взрывчаткой
С начала года на волгоградских дорогах один ребенок погиб, 115 детей получили травмы
Конец «розового озера»: из Банного оврага в Волгограде выкачивают канализацию
Полиция ищет водителя, сбившего на юге Волгограда 12-летнюю девочку
Под Волгоградом 16-летний подросток возглавил банду воров
В Астраханской области задержали группу экстремистов
На севере Волгограда по дорогам бегает лосиха
В Волгограде появилась еще одна коллекторская фирма по выбиванию долгов
В Советском районе Волгограда ЦСКА откроет бесплатный зал бокса и борьбы
В Волгограде директор стройфирмы скрыл 9 миллионов рублей налогов
Волгоградцы-горожане в полтора раза больше тратят на услуги, чем селяне
В Волжском открыли уникальное футбольное поле из пластиковых стаканчиков
Волгоградцев приглашают на пленэр с Галиной Насуленко
В Волгограде судят хулигана, написавшего бранные слова на офисе партии
В Волгограде экс-прокурору дали год колонии за взятку и тут же выпустили на волю
В центре Астрахани на дорогу рухнули два столба: помяли две машины
Крупную управляющую компанию лишили лицензии в Волгограде
Под Волгоградом семья селян прописала в комнате 20 гастарбайтеров
Общественники поддержали выдвижение Бочарова на второй срок
Смертельное ДТП: на трассе Волгоград-Астрахань «ГАЗель» врезалась в экскаватор
За 12 лет украли 12 миллионов: в Волгограде разоблачили группу аферистов