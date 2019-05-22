2019-05-22T21:55:25+03:00
Общество

На севере Волгограда по дорогам бегает лосиха

Лесное животное случайно забрело в мегаполис
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В Волгограде нередко можно увидеть случайно забежавших на окраины зайца, лисицу, фазана или ежика. Но увидеть в городе лося - редкий случай. Скорее даже уникальный. Но сегодня, 22 мая, волгоградцы заметили одного такого рогатого на севере города.

«Просто лось. На Спартановке бегал», - подписал удачно сделанный кадр очевидец.

«Он вчера на дорогу выбежал прямо перед нашей машиной. Мы с мужем в шоке остались», - подтверждают, что это не выдумка или галлюцинации одного волгоградца другие свидетели.

«Это лосиха», - поправляют горожан ботаники.

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На севере Волгограда бегал лось
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«Что-то лосей в городе развелось», «Да, у нас еще и оленей много», - шутят в комментариях волгоградцы. - «Да у нас же весь лес повырубали, скоро и медведи на остановках сидеть будут», «А шутки про бывших уже были?».

Волгоградцы засняли лосиху на улице Шурухина в Волгограде. Авто видео Шерали Кулиев..

Вообще лоси в Волгоградской области обитают во многих районах. В 2018-м специалисты облкомприроды насчитывали их более 1600 особей. Но в мегаполис они, конечно, заходят крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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