2019-05-22T20:50:53+03:00
Общество

В Волгограде появилась еще одна коллекторская фирма по выбиванию долгов

Итого, в регионе официально действуют пять агентств по возврату задолженностей [список]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лучший способ избежать встречи с коллекторами - вовремя погашать долги.Лучший способ избежать встречи с коллекторами - вовремя погашать долги.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Коллекторов в Волгограде станет больше. На днях руководитель регионального УФССП Владимир Евстигнеев одобрил работу еще одного коллекторского агентства на территории нашей области - ООО «Поволжский центр урегулирования убытков». Как поясняют в ведомстве, фирму проверили на соблюдение всех норм закона и внесли ее в государственный реестр.

Таким образом, теперь в Волгоградской области официально зарегистрировать пять юридических лиц, которым разрешено выбивать просроченные задолженности:

1. ООО «Дженерал Коллекшн Групп».

2. ООО «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис».

3. ООО «Единый Центр Взыскания».

4. ООО «Лидер».

5. ООО «Поволжский центр урегулирования убытков».

Так что, если вам позвонили представители одной из этих контор и напомнили об ответственности за просроченные долги, можете быть уверенными - делают они все по закону.

Напомним, по новому закону коллекторы НЕ могут звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц; присылать смс, голосовые сообщения чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю, 16 раз в месяц; лично приходить для общения чаще четырех раз в месяц. Ну и тем более не имеют права угрожать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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