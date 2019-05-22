В Советском районе Волгограда ЦСКА откроет бесплатный зал бокса и борьбы

СЕГОДНЯ 19:40 2019-05-22T19:40:00+03:00

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На заседании Волгоградской гордумы, которое состоялось 22 мая, депутаты подарили сразу нескольких муниципальных объектов. Безвозмездно, но на ограниченный срок. Во-первых, передали ЦСКА на 5 лет бывшее помещение спортивной школы в Советском районе. Речь идет о залах, расположенных в многоэтажке №4 по улице 35-й гвардейской.

После того, как ДЮСШЩ оттуда переехала, помещения пустовали. А недавно в ЦСКА решили открыть там бесплатные спортивные секции для молодежи. Там появятся залы борьбы и бокса. В ближайшее время ЦСКА планирует приступить к ремонту помещений.

Также депутаты передали общественной организации «Квартал» пруд и прилегающие к нему объектов благоустройства у ЖК «Бейкер стрит» в Дзержинском районе. Застройщик по договору с мэрией расчистил этот пруд и облагородил, поставил спортивную и детскую площадки, беседки.

- В прошлом году это все приняли в муниципальную собственность. Теперь, организация, которая будет дальше заниматься благоустройством, получила имущество обратно в безвозмездное пользование. «Квартал» будет нести все затраты на его содержание и обслуживание, - уточняют в Волгоградской гордуме.

Еще два помещения отдали правоохранителям. В здании по улице Краснополянской, 17а в Дзержинском районе,разместят отдел по вопросам трудовой миграции. А на участке по улице Домостроителей, 2а планируют разместить кинологическую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU