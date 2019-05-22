2019-05-22T19:13:28+03:00
Происшествия

В Волгограде директор стройфирмы скрыл 9 миллионов рублей налогов

А помогал бизнесмену в мошенничестве его друг-предприниматель. Судить будут обоих.
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сотрудники УЭБиПК регионального ГУ МВД разоблачили в Волгограде очередного бизнесмена-махинатора, который скрывал налоги от государства. На этот раз попался директор строительной фирмы.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, в течение нескольких лет - в 2016 и 2017-м - директор вносил в налоговые декларации ложные сведения - якобы его фирма закупала стройматериалы и платила за услуги мелких предпринимателям. Однако, все эти фирмы на поверке оказались фиктивными, и никакую деятельность они не вели. Помогал ему с мошенничестве друг - директор малого предприятия.

- Действуя по этой схеме, бизнесмен уклонился от уплаты НДС в размере почти 9 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На директора стройфирмы завели уголовное дело за налоговое преступление, а его друг-директор обвиняется в пособничестве. Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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