Волгоградцы-горожане в полтора раза больше тратят на услуги, чем селяне

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-22T20:58:44+03:00

Хотя в районах люди больше расходуют на связь, транспорт и медицину

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На оплату услуг волгоградцы тратят едва не половину своих зарплат. За связь, за коммуналку, за проезд, и так далее, - денег уходит много. Причем городские жители Волгоградской области на услуги тратят в 1,5 раза больше, чем селяне. Так, в среднем горожанин расходует на услуги в месяц 3914 рублей, а житель сельской местности - 2564 рубля. Такие данные опубликовал Волгоградстат на основе проведенного им выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2018 году.

При этом селяне тратят больше горожан и на связь (15,0% против 9,3%), и на услуги пассажирского транспорта (8,6% против 7,9% у городских земляков), и на медицинские услуги (7,5% против 6,6%). На бытовые услуги волгоградцы тратят примерно одинаково вне зависимости от места проживания - 10,8% - в городской местности, 10,4% - в сельской.

«Почему же у горожан средние расходы на услуги больше?» - спросите вы.

- Жители городов больше тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг. В сравнении с селянами это выглядит как 43,1% и 40,3%, соответственно. Кроме того, горожане больше расходуют на санаторно-оздоровительные услуги (2,9% от суммы всех оплаченных услуг, сельские 0,3%), а также на походы в театры, музей, кино и так далее (9,2% против 5,6% у селян) и на образование (6,5% против 4,6%), - сообщают «КП-Волгоград» в управлении статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU