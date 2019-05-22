В Волжском открыли уникальное футбольное поле из пластиковых стаканчиков

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-22T18:31:06+03:00

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ЧМ-2018 продолжает преподносить приятные сюрпризы. Сначала к чемпионату преобразился Волгоград, а теперь повод для радости появился и у волжан. Накануне в ФОКе «Авангард» открыли футбольное поле Bud ReCup Arena. Уникально оно тем, что его сделали из 50 тысяч тех самых фирменных пластиковых стаканчиков, из которых пили волгоградские болельщики. Новое покрытие уже оценили легенды «Ротора» Александр Никитин и Олег Веретенников, а также участники турнира по мини-футболу. А уникальную новинку успели окрестить как «стакан-поле» и «вторая жизнь мундиаля».

- Здорово, что пластик, оставшийся после чемпионата, работает на что-то полезное, - отметил мэр Волжского Игорь Воронин.

На новом поле прошел футбольный турнир. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

- Арена очень необычная. Непривычная красная разметка, да и белый мяч на белом поле - не все сразу разобрались, но потом примостились, - поделился с «КП-Волгоград» впечатлениями Назим Садыков, полузащитник волгоградской объединенной футбольной лиги, выигравшей турнир. - Мне кажется, из пластика даже лучше поле. Очень мягкое. Думаю, больше надо во дворах таких арен делать, чтобы можно было детям играть.

Покрытие похоже на мягкую расческу. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

Напомним, поле в Волжском - второе в России. Первое появилось в Сочи, и опробовал его легендарный Марко Матерацци.

ИСТОЧНИК KP.RU