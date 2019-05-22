2019-05-22T18:02:38+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на пленэр с Галиной Насуленко

Музей Машкова проведет третий пленэр в рамках проекта «Первая улица Мира»
Светлана КИРИЛЛОВА
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Фото: ВМИИФото: ВМИИ
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В эту субботу волгоградский музей имени Машкова проводит третий пленэр в рамках проекта «Первая улица Мира». Любители и профессионалы будут писать майские пейзажи. Проведет пленэр известный волгоградский художник, член Союза художников России Галина Насуленко (Горшенёва), которая предпочитает насыщенный колорит и академическую манеру письма. Сбор 25 мая в 11.00 в здании музея на проспекте Ленина, 21. Оттуда художники отправятся на улицу Мира. Вход - свободный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее Машкова, для двадцати человек, которые успеют первыми записаться на пленэр по телефону (8442) 38-59-15, организаторы предоставят все необходимые материалы. Остальным все нужно принести с собой.

Напомним, 27 апреля и 11 мая музейные пленэры прошли под руководством известных волгоградских художников - Павла Пугачева и Ирины Тур. До 1 сентября музей планирует провести еще три пленэра. Их «фишка» в том, что почувствовать себя художником может любой волгоградец, независимо от возраста и уровня мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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