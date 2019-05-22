В Волгограде судят хулигана, написавшего бранные слова на офисе партии

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-22T20:56:21+03:00

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Три месяца ареста грозит молодому человеку за нецензурную брань на стенах партийного офиса в Волгограде. Будет уроком, что это не посты гневные в соцсетях писать, это вандализм (то есть осквернение зданий).

Дело было 16 марта. В тот день три друга - 19, 20 и 22 лет - возвращались домой после кафе. Были навеселе. Их путь лежал мимо офиса регионального отделения одной из партий России. Один из друзей вдруг остановился возле него и решил выплеснуть наружу все, что в нем накопилось: достав из кармана мел и черный маркер, он стал писать на стене и двери офиса нецензурные выражения и неприличные рисунки. В порыве досталось и припаркованному рядом служебному автомобилю.

Друзья, кстати, пытались остановить разбушевавшегося парня, но удалось это не сразу. Только, когда отобрали у него маркер, разошлись по домам. Утром сотрудники офиса застали написанную вечером «картину маслом» и подали заявление в полицию.

Нашли хулигана довольно быстро. На допросе в полиции свое «художество» пояснил «неприязненному отношению к руководителю регионального отделения партии», сказано в пресс-релизе ГУ МВД по региону. Но от уголовного дело по статье «вандализм» это не освобождает.

- Спустя неделю на имя начальника регионального Главка поступило обращение от руководителя фракции Владимира Жириновского, в котором он, от имени партии, просил выразить благодарность сотрудникам волгоградской полиции за оперативное раскрытие преступления, - сообщают в ведомстве. - С аналогичной инициативой – о поощрении сотрудников полиции, раскрывших это преступление, выступили и депутаты Волгоградской областной Думы.

Дело вандала передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU