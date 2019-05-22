2019-05-22T17:19:13+03:00
Общество

В Волгограде экс-прокурору дали год колонии за взятку и тут же выпустили на волю

Алексея Крылова отпустили, так как он за время следствия успел отбыть наказание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Экс-прокурора лишили чина юриста и права занимать должности.Экс-прокурора лишили чина юриста и права занимать должности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгограде экс-прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Алексея Крылова приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы за взятку. И тут же выпустили на свободу

Крылов попался в июне 2018-го на мошенничестве. К нему обратился товарищ с просьбой оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении его знакомого. Экс-прокурор согласился помощь, но за свои услуги попросил 600 тысяч рублей (хотя знал, что такие решения не в его компетенции). В июле друг передал Крылову 150 тысяч рублей и муляж - липовые банкноты в сумме 450 000 рублей, которые якобы предназначались для «закрытия дела». Но помочь знакомому страж порядка так и не смог. Не успел. Его с поличным задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Крылов отрицать свою вину не стал и во всем сознался, даже раскаялся, и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке. Как сказано в релизе Волгоградского областного суда: «Дзержинский райсуд учел личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной), и назначил ему 1 год 1 месяц колонии общего режима, и штраф в размере 50 000 рублей. Также Крылова лишили чина сотрудника прокуратуры».

Но обвинитель не согласился с таким мягким вердиктом и подал апелляцию. Волгоградский облсуд пересмотрел дело и оставил приговор неизменным. А так как Крылов уже отсидел за решеткой больше года, пока шло следствие и судебные разбирательства, то его выпустили на свободу сразу после оглашения вердикта апелляционного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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