В центре Астрахани на дорогу рухнули два столба: помяли две машины

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-22T16:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успели астраханцы отойти от происшествия с оборванным троллейбусным проводом, который упал прямо на проезжающие под ним машины, как опять ЧП. На этот раз все серьезнее: на автомобили рухнули сразу два фонарных столба. Произошло это 22 мая в Астрахани на улице Фиолетовая.

«Я только остановился, чтобы пропустить машину, как впереди по улице рухнул сначала один столб, а за ним и второй. Чудом спасся. А провода, между прочим, до сих пор под напряжением», - рассказывает свидетель происшествия на камеру.

В Астрахани два фонарных столба рухнули на машины.

Очевидцы уже делятся фотографиями с места аварии в соцсетях. На данный момент известно, что фонари сильно повредили отечественный «ВАЗ» и старенькую «Тойоту». По предварительным данным пострадавших, к счастью, нет.

На месте аварии уже работают сотрудники полиции и энергетики. Улица перекрыта для движения автомобилей, временно отключили от электроснабжения и потребителей по улице Фиолетовая. Выясняются обстоятельства случившегося.

В центре Астрахани столбы упали на машины. Жесть.

ИСТОЧНИК KP.RU