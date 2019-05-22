2019-05-22T16:27:05+03:00
Недвижимость

Крупную управляющую компанию лишили лицензии в Волгограде

ООО «ГУК» обслуживала более шестидесяти домов в Красноармейском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Жильцы часто жаловались на свою УК.Жильцы часто жаловались на свою УК.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Волгограде лишилась лицензии на право работать в сфере ЖКХ еще одна крупная управляющая компания. ООО «ГУК» обслуживала более шестидесяти домов Красноармейского района. Ее работа не устраивала жильцов. Общее имущество домов приходило в упадок. Предписания надзорных ведомств управкомпания не выполняла. В итоге по требованию госжилнадзора областной Арбитражный суд аннулировал лицензию ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН 3461008102). Правда, это решение еще не вступило в силу, коммунальщики могут его обжаловать.

Как пояснили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, по закону конкретные дома исключают из реестра лицензий, если управкомпания дважды и более раз в течение одного года не выполняла предписания об устранении нарушений. Когда число таких домов перевалит за 15% от обслуживаемого жилого фонда, УК вообще теряет лицензию на право работать. Красноармейская ООО «ГУК» лишилась таким образом 14 домов - это более 24% от тех, что находились у нее в управлении.

Однако «Городская Управляющая Компания» продолжит работать до тех пор, пока не выберут себе новую УК или не создадут ТСЖ все дома, которые она обслуживала. Как только решение суда вступит в силу, администрация района будет созывать в каждом из этих домов собрание собственников. А если жильцы не примут решение сами, районные власти выставят дома на конкурсы по отбору управляющих организаций.

Всего с начала года в Волгограде области потеряли лицензии 34 управляющие компании. Правда, три десятка из них - «пустышки», которые не имели в управлении ни одного дома и существовали лишь на бумаге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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