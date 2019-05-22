2019-05-22T15:25:11+03:00
Происшествия

Под Волгоградом семья селян прописала в комнате 20 гастарбайтеров

А всего в семи домах их сел Светлоярского района оказались зарегистрированы 50 мигрантов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом домике площадью 18 "квадратов" кроме домочадцев были прописаны еще десятки мигрантов.В этом домике площадью 18 "квадратов" кроме домочадцев были прописаны еще десятки мигрантов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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То, что на волгоградских полях в основном работают гастарбайтеры - ни для кого не секрет. Но, в этом году полицейским из отдела по вопросам миграции Светлоярского района Волгоградской области показалось несколько странным, что большая часть приезжих мигрантов зарегистрировались в двух селах - Ивановка и Червленое. Причем все гастарбайтеры прибыли из среднеазиатских республик.

12 гастарбайтеров за фиктивную прописку выдворят из России, а на волгоградцев, прописавшимх мигрантов, завели уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

12 гастарбайтеров за фиктивную прописку выдворят из России, а на волгоградцев, прописавшимх мигрантов, завели уголовное дело.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На днях полицейские регионального Главка и сотрудники областного УФСБ решили нагрянуть в эти села с проверкой. И, конечно же, никаких мигрантов в этих селах не нашли. Все азиаты живут прямо на полях у теплиц - в копанках или сарайчиках. А регистрацию им сельские жители дали за «энную» плату, чтобы приезжие смогли получить патенты на работу в России

- В семи домах из этих сел было прописано свыше 50-ти гастарбайтеров. Так, только в одном из частных подворий села Червленое, в домике площадь 18 квадратных метров, наряду с домодчадцами, были зарегистрированы еще 20 сельхозрабочих, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А на самом деле жили приезжие азиаты вот в таких халабудах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А на самом деле жили приезжие азиаты вот в таких халабудах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В итоге 12-ти мигрантам, которые сделали себе фиктивную регистрацию, будут аннулированы трудовые патенты, а затем их выдворят из страны.

Накажут и тех, кто фиктивно прописал иностранцев.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на владельцев «резиновых» домов. За фиктивную постановку максимальное наказание - штраф в сумме до пятисот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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