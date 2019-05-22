Общественники поддержали выдвижение Бочарова на второй срок

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-22T15:16:50+03:00

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Все ближе губернаторские выборы 2019 в Волгоградской области. Все четче и намерение нынешнего губернатора баллотироваться на второй срок. Сначала накануне Дня победы кандидатуру Андрея Бочарова поддержали ветераны. 22 мая на заседание актива инициативной группы по его выдвижению в музей «Россия - моя история» пришла мощная группа поддержки - общественники и спортсмены, врачи и учителя, бизнесмены, ученые и деятели культуры. Число участников перевалило за сотню человек. По итогам встречи приняли резолюцию.

- Мы видим, как меняется к лучшему наша малая родина за последние годы. Мы видим, сколько позитивных преобразований произошло за пять лет. Мы поддерживаем выдвижение Андрея Бочарова в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области. И призываем к этому всех, - говорится в обращении инициативной группы к волгоградцам.

ИСТОЧНИК KP.RU