2019-05-22T14:55:23+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: на трассе Волгоград-Астрахань «ГАЗель» врезалась в экскаватор

В столкновении погиб пассажир грузовика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель "ГАЗели" так мчался, что не успел затормозить перед едущим впереди экскаватором. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Водитель "ГАЗели" так мчался, что не успел затормозить перед едущим впереди экскаватором. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Жуткие кадры с аварии, которая произошла 21 мая на трассе «Волгоград-Астрахань» опубликовало ГУ МВД по Астраханской области. На участке дороги, которая проходит по Ахтубинскому району, столкнулись «ГАЗель» и экскаватор. К сожалению, есть жертвы.

Случилось это примерно в половине второго дня на 149-м километре трассы. За рулем грузовика был 23-летний астраханец, рядом с ним на пассажирском сиденье его 24-летний друг. Водитель мчался на большой скорости, да так разогнался, что не смог вовремя затормозить перед колёсным экскаватором, который ехал в попутном направлении. «ГАЗель» врезалась в него на полном ходу. Удар был такой силы, что у грузовика оторвало будку, а саму машину отбросило на обочину. Основной удар при этом пришелся на сторону пассажира.

От удара у грузовика оторвало будку. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

От удара у грузовика оторвало будку. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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