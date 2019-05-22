Смертельное ДТП: на трассе Волгоград-Астрахань «ГАЗель» врезалась в экскаватор

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-22T14:55:23+03:00

Водитель "ГАЗели" так мчался, что не успел затормозить перед едущим впереди экскаватором. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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Жуткие кадры с аварии, которая произошла 21 мая на трассе «Волгоград-Астрахань» опубликовало ГУ МВД по Астраханской области. На участке дороги, которая проходит по Ахтубинскому району, столкнулись «ГАЗель» и экскаватор. К сожалению, есть жертвы.

Случилось это примерно в половине второго дня на 149-м километре трассы. За рулем грузовика был 23-летний астраханец, рядом с ним на пассажирском сиденье его 24-летний друг. Водитель мчался на большой скорости, да так разогнался, что не смог вовремя затормозить перед колёсным экскаватором, который ехал в попутном направлении. «ГАЗель» врезалась в него на полном ходу. Удар был такой силы, что у грузовика оторвало будку, а саму машину отбросило на обочину. Основной удар при этом пришелся на сторону пассажира.

От удара у грузовика оторвало будку. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU