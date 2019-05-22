За 12 лет украли 12 миллионов: в Волгограде разоблачили группу аферистов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-22T14:29:02+03:00

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Говорят, пока есть доверчивые люди, пока будут и мошенники. В Волгограде правоохранители разоблачили группу аферистов, которые двенадцать лет «разводили» людей. Две женщины, которые нигде не работали, а существовали исключительно на то, что смогли похитить, и мужчина, который работал прорабом в строительной фирме. Что удивительно: все они уже не молоды, всем от 50 до 60 лет.

Следователи СУ СК по региону установили девять пострадавших от рук пожилых мошенников. Так, в 2006 году одна из женщин обманула сразу пятерых волгоградцев на 500 тысяч рублей. Каждому обещала содействие в получении большого кредита. Но взяла деньги и пропала. В том же году под предлогом продажи «ВАЗ 2110» похитила у мужчины 100 тысяч рублей.

Потом их жертвой стала волгоградка, которой дельцы пообещали купить квартиру. Женщина отдала аферистам более 3 миллионов рублей.

Затем на крючок мошенникам попался бизнесмен. Мошенники убедили его, что он может получить вознаграждение в размере 50 миллионов рублей, если оплатит налоговую задолженность. За «содействие» получили от него почти 8 миллионов рублей.

В 2012-2014-м парочка этих аферистов похитила еще почти 2 миллиона рублей у женщины, которая захотела купить квартиру в Волгограде.

- Их обвиняют по разным статьям ( в зависимости от роли и причиненного ущерба): «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», «мошенничество в крупном размере», «мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», а одному из соучастников еще и «организация мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU