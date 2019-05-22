2019-05-22T14:29:02+03:00
Происшествия

За 12 лет украли 12 миллионов: в Волгограде разоблачили группу аферистов

Мошенниками оказались две женщины и мужчина, все старше 50 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Говорят, пока есть доверчивые люди, пока будут и мошенники. В Волгограде правоохранители разоблачили группу аферистов, которые двенадцать лет «разводили» людей. Две женщины, которые нигде не работали, а существовали исключительно на то, что смогли похитить, и мужчина, который работал прорабом в строительной фирме. Что удивительно: все они уже не молоды, всем от 50 до 60 лет.

Следователи СУ СК по региону установили девять пострадавших от рук пожилых мошенников. Так, в 2006 году одна из женщин обманула сразу пятерых волгоградцев на 500 тысяч рублей. Каждому обещала содействие в получении большого кредита. Но взяла деньги и пропала. В том же году под предлогом продажи «ВАЗ 2110» похитила у мужчины 100 тысяч рублей.

Потом их жертвой стала волгоградка, которой дельцы пообещали купить квартиру. Женщина отдала аферистам более 3 миллионов рублей.

Затем на крючок мошенникам попался бизнесмен. Мошенники убедили его, что он может получить вознаграждение в размере 50 миллионов рублей, если оплатит налоговую задолженность. За «содействие» получили от него почти 8 миллионов рублей.

В 2012-2014-м парочка этих аферистов похитила еще почти 2 миллиона рублей у женщины, которая захотела купить квартиру в Волгограде.

- Их обвиняют по разным статьям ( в зависимости от роли и причиненного ущерба): «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», «мошенничество в крупном размере», «мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», а одному из соучастников еще и «организация мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде экс-прокурору дали год колонии за взятку и тут же выпустили на волю
В центре Астрахани на дорогу рухнули два столба: помяли две машины
Крупную управляющую компанию лишили лицензии в Волгограде
Под Волгоградом семья селян прописала в комнате 20 гастарбайтеров
Общественники поддержали выдвижение Бочарова на второй срок
Смертельное ДТП: на трассе Волгоград-Астрахань «ГАЗель» врезалась в экскаватор
В парке Аттракционов построят эстраду за 3 миллиона
Под Астраханью на футболе скончался гастарбайтер-узбек
Многодетная мать через прокуратуру добилась права на земельный участок в Волжском
Полицейский из Дагестана избил полицейского из Астрахани
Под Волгоградом мопед врезался в прицеп: водитель погиб
Волжанину, расстрелявшему соседа за громкую музыку, дали почти десять лет тюрьмы
Волгоградцам покажут две комедии в парке
Пенсионерка из Волгограда пострадала при резком торможении троллейбуса №9
Волгоградку посадили на три года за истязание ребенка
Полиция Волгограда ищет очевидцев аварии с 11–летней девочкой
На волгоградских трассах за сутки сгорели грузовик «Ман» и «Волга»
Пьяный волжанин выстрелил в прохожего из пневмата
В Астрахани главврача судят за миллионную взятку
#ЗаРотор: в Волгограде начнет курсировать сине-голубой трамвай
В Волгограде соучредитель УК «одолжил» у организации более 3,5 млн рублей
В Волжском эвакуировали несколько ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
На остановке 11-летнюю волгоградку сбила легковушка
Под Волгоградом убийца сжег голову жертвы, чтобы замести следы преступления
В Астрахани винтом моторной лодки убило 7-летнего мальчика
В парке ЦПКИО Волгограда расцветают сакуры