2019-05-22T14:22:53+03:00
Общество

В парке Аттракционов построят эстраду за 3 миллиона

Также в зоне отдыха в Тракторозаводском районе Волгограда сделают освещение и видеонаблюдение
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Всю площадь выложат плиткой.Всю площадь выложат плиткой.
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В этом году в Тракторозаводском районе Волгограда продолжат благоустраивать парк Аттракционов. В популярном у жителей Спартановки месте отдыха появится новая летняя эстрада, площадь осветят фонари, поддерживать порядок поможет система видеонаблюдения. На сайте госзакупок уже появился аукцион на строительство стационарной сцены. Фасад ее выложат желтым и коричневым кирпичом. Для персонала и артистов сделают несколько входов, один из которых приспособят для инвалидов. Освещать сцену будут десять прожекторов и четыре светодиодных светильника. Обойдется все это в три миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, обновляют парк Аттракционов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Скоро будут искать подрядчиков и для монтажа систем безопасности и освещения, и для укладки тротуарной плитки, которой замостят площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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