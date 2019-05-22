Под Астраханью на футболе скончался гастарбайтер-узбек

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-22T14:01:47+03:00

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22-летний парень приехал в Астраханскую область из Узбекистана. С работой на родине тяжело, поэтому и тянутся узбеки в Россию на заработки. В марте молодой человек приехал работать на поле у одного из астраханских фермеров в село Пришиб Енотаевского района. Не знал он, что этот пункт станет для него последним. Парень скончался, причем внезапно.

Случилась трагедия вечером 19 мая. После трудового дня молодой человек отправился со своими знакомыми играть в футбол. В разгар игры он вдруг потерял сознание и рухнул прямо на поле. Друзья и свидетели случившегося пытались привести парня в чувства, пока к ним ехала «скорая» помощь. Когда его забирали с села он был еще живой, но по пути в больницу скончался.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU